Мусаев стал Winline тренером месяца в РПЛ второй раз подряд. Пятибратов победил в голосовании болельщиков

Мурад Мусаев – Winline тренер месяца в РПЛ.

Тренер «Краснодара » получил награду после трех побед в трех матчах чемпионата в октябре. Мусаев признан тренером месяца второй раз подряд.

В голосовании болельщиков победил тренер «Факела » Дмитрий Пятибратов . У воронежцев одна победа и две ничьих в октябре.

Кордоба получил приз Winline лучшему футболисту РПЛ в октябре