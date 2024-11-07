Мусаев стал Winline тренером месяца в РПЛ второй раз подряд. Пятибратов победил в голосовании болельщиков
Мурад Мусаев – Winline тренер месяца в РПЛ.
Тренер «Краснодара» получил награду после трех побед в трех матчах чемпионата в октябре. Мусаев признан тренером месяца второй раз подряд.
В голосовании болельщиков победил тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов. У воронежцев одна победа и две ничьих в октябре.
Кордоба получил приз Winline лучшему футболисту РПЛ в октябре
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал РПЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости