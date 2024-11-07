«Буш-старший искренне сказал: «Мы совершили огромную ошибку, что начали блокировать Олимпиаду-1980». Путин о разговоре с бывшим президентом США

Владимир Путин процитировал слова Джорджа Буша-старшего о бойкоте Олимпиады-1980.

Президент России выступил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Разговаривал когда с его отцом (Джорджа Буша-младшего – Спортс’‘], тоже бывшим президентом США, он в это время уже не был президентом, он мне сказал искренне так, спокойно: «Огромную ошибку мы совершили, что начали блокировать Олимпийские игры в Москве, потом Россия начала то же самое делать в отношении Олимпийских игр у нас, такая чушь». Это вот он мне сказал лично», – сказал Путин .