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«Буш-старший искренне сказал: «Мы совершили огромную ошибку, что начали блокировать Олимпиаду-1980». Путин о разговоре с бывшим президентом США

Владимир Путин процитировал слова Джорджа Буша-старшего о бойкоте Олимпиады-1980.

Президент России выступил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Разговаривал когда с его отцом (Джорджа Буша-младшего – Спортс’‘], тоже бывшим президентом США, он в это время уже не был президентом, он мне сказал искренне так, спокойно: «Огромную ошибку мы совершили, что начали блокировать Олимпийские игры в Москве, потом Россия начала то же самое делать в отношении Олимпийских игр у нас, такая чушь». Это вот он мне сказал лично», – сказал Путин.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoВладимир Путин
Лос-Анджелес-1984
Политика
logoМосква-1980
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