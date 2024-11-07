Кристиан Хорнер: «Сайнс не входит в планы «Ред Булл» на сезон-2025»
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал слухи о потенциальной договоренности с Карлосом Сайнсом и «Уильямсом» – пилот «Феррари» якобы может заменить Серхио Переса, несмотря на подписанный контракт с британской командой на следующий сезон.
«В паддоке «Формулы-1» всегда много слухов. Карлос Сайнс будет гонщиком «Уильямса» в следующем году. Он отличный пилот, недавно одержал большую победу в Мексике, и, думаю, станет подходящим гонщиком для этой команды.
Рассматриваю ли я Сайнса? Нет, Карлос выбрал «Уильямс», он не входит в наши планы на следующий сезон», – заявил Хорнер.
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