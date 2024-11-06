Лига Европы. «Бешикташ» против «Мальме», в четверг «МЮ» примет ПАОК Оздоева и Чалова, «Тоттенхэм» сыграет с «Галатасараем», «Лацио» – с «Порту»

Сегодня стартует 4-й тур Лиги Европы УЕФА.

В единственном матче среды «Бешикташ » примет «Мальме ».

В четверг «Тоттенхэм » сыграет с «Галатасараем » в гостях, «Лацио » примет «Порту», «Манчестер Юнайтед» – ПАОК.

Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 8 матчей.

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4-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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