Лига Европы. «Бешикташ» против «Мальме», в четверг «МЮ» примет ПАОК Оздоева и Чалова, «Тоттенхэм» сыграет с «Галатасараем», «Лацио» – с «Порту»
Сегодня стартует 4-й тур Лиги Европы УЕФА.
В единственном матче среды «Бешикташ» примет «Мальме».
В четверг «Тоттенхэм» сыграет с «Галатасараем» в гостях, «Лацио» примет «Порту», «Манчестер Юнайтед» – ПАОК.
Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 8 матчей.
Лига Европы
4-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости