  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Орлов о Соболеве: «Это вообще игрок из другой лиги, в прошлом сезоне с ним мучились, в этом. Для него успех, что его выпускают за «Зенит», но для команды – минус. Он ничего ей не дает»
34

Орлов о Соболеве: «Это вообще игрок из другой лиги, в прошлом сезоне с ним мучились, в этом. Для него успех, что его выпускают за «Зенит», но для команды – минус. Он ничего ей не дает»

Геннадий Орлов: Соболев – это вообще игрок из другой лиги.

Геннадий Орлов раскритиковал игру нападающих «Зенита» Александра Соболева и Лусиано Гонду

Вчера клуб из Санкт-Петербурга дома проиграл «Динамо» в первом четвертьфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:3). 

«Лусиано с Соболевым оказались совершенно не готовы к игре. Сколько они потеряли мячей! Лусиано сейчас совсем другой, чем был еще недавно. Не знаю, по какой причине он долго не играл, но вместе с Соболевым они не выглядели футболистами, способными что-то сделать.

Соболев – это вообще игрок из другой лиги. В прошлом сезоне с ним мучились, в этом. Для него большой успех, что его выпускают за «Зенит». Но для «Зенита» это минус. Он же ничего не дает команде.

Когда выходят Глушенков, Педро, сразу видно – другой уровень. Только слепой не видит и глухой не слышит, что говорят все специалисты об игре Соболева в «Зените». Я не слышал, чтобы кто-то восторгался: «Смотрите-ка, как Соболев помогает «Зениту»!» А вы слышали?» – сказал комментатор. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
logoЗенит
logoЛусиано Гонду
logoпремьер-лига Россия
logoМаксим Глушенков
logoАлександр Соболев
logoПедро дос Сантос
logoЧемпионат.com
logoГеннадий Орлов
logoFONBET Кубок России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Орлов о поражении «Зенита»: «Стартовым составом Семак дал понять: отыграемся во втором тайме, если надо – для «Динамо» это просто подарок. Начали игру так, будто они еще в групповом этапе»
сегодня, 14:09
Семин о словах Семака про судей: «На матчах «Зенита» ошибаются больше всего, если брать статистику. Многие люди, которые сидят на ВАР, не понимают чисто футбольные нюансы»
сегодня, 13:44
Игнатьев о словах Семака про судей: «Судейство у нас запущено, я согласен. Не могу понять решения арбитров, сегодня они не становятся самостоятельными личностями, как раньше»
сегодня, 12:43
Главные новости
«Спартак» – «Локомотив». 1:0 – Ливай забил на 4-й! Онлайн-трансляция
1 минуту назадLive
Фонбет Кубок России. 1/4 финала. «Спартак» против «Локомотива»
сегодня, 15:08
У Акинфеева восемь FONBET Кубков России. А когда он выиграл самый первый?
9 минут назадТесты и игры
Роналду о Бекхэме: «У него красивое лицо, остальное нормально. Я идеален, внешность – это все вместе»
16 минут назадВидео
Рафинья про социальные высказывания спортсменов: «Миллионы слушают нас. Не можем игнорировать проблемы, несправедливость. Не вижу себя только футболистом: я человек, гражданин»
21 минуту назад
Криштиану Роналду: «Саудовская лига лучше французской и португальской. Голы в ней должны считать для «Золотого мяча». В Испании мне было легче забивать»
31 минуту назадВидео
Быстров о «Пари НН» и Шпилевском: «Ты дебил, если хочешь атакующий футбол с таким составом. Европейские клоуны приезжают и вешают нам лапшу на уши об этом»
33 минуты назадВидео
Сборная Аргентины показала форму к ЧМ-2026 – белую с широкими голубыми полосками и эмблемой победителя чемпионата мира
47 минут назадФото
«Аякс» уволил Хейтингу. У клуба 0 очков в ЛЧ и 4-е место в чемпионате Нидерландов
47 минут назад
Орлов об 1:3 с «Динамо»: «Может, «Зенит» решил, что им не надо бороться за Кубок? Но такой матч наносит серьезнейший удар по репутации футболистов и тренеров»
сегодня, 15:36
Ко всем новостям
Последние новости
Кроос об удалении Диаса за подкат против Хакими: «Это не красная. Судья должен оценивать действие, а не последствия – это грубое единоборство, но не грубый фол»
3 минуты назад
Гусев о пиве на стадионах: «В 1963-м на «Динамо» мужики могли выпить кружечку после работы. Им было можно, а сейчас – нельзя? Не приемлю аргумент о другом поколении»
5 минут назад
Захарян готов сыграть против «Эльче». Хавбек «Сосьедада» ранее досрочно завершил матч с «Атлетиком» из-за травмы
59 минут назад
У Гарсии перелом носа после «Брюгге». Защитник «Барсы» будет играть в маске, участие в матче с «Сельтой» под вопросом
сегодня, 15:10
Экс-арбитр Федотов о словах Семака про судей: «Свои ошибки оправдывают тем, что их засуживают. Не слышал, чтобы он сказал: «Я виноват, моя команда стоит много денег, но она не понимает, чего я от нее хочу»
сегодня, 15:06
Новый выпуск «Двойки» – с футболистом «Авангарда». Про вылет «Алании» в «Серебро» и не только
сегодня, 15:01ВидеоСпортс"
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» примет «Аль-Холуд», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Нажмой» в пятницу, «Аль-Наср» Роналду встретится с «Неомом» в субботу
сегодня, 14:56
Как «Акрон» обыграл «Ростов» в гостях – влог тольяттинцев про самое интересное в матче
сегодня, 14:40ВидеоСпортс"
Невилл об «МЮ»: «Костяк команды имеет решающее значение. Бруну, Каземиро, де Лигт и Магуайр стареют, но они должны играть лучше, чем сейчас»
сегодня, 14:30
Леонченко об интересе к Батракову: «Будем обсуждать, когда «Локомотив» получит официальное предложение. Такого сейчас нет, только далекие разговоры»
сегодня, 13:55