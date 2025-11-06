Орлов о Соболеве: «Это вообще игрок из другой лиги, в прошлом сезоне с ним мучились, в этом. Для него успех, что его выпускают за «Зенит», но для команды – минус. Он ничего ей не дает»

Геннадий Орлов: Соболев – это вообще игрок из другой лиги.

Геннадий Орлов раскритиковал игру нападающих «Зенита» Александра Соболева и Лусиано Гонду .

Вчера клуб из Санкт-Петербурга дома проиграл «Динамо» в первом четвертьфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:3).

«Лусиано с Соболевым оказались совершенно не готовы к игре. Сколько они потеряли мячей! Лусиано сейчас совсем другой, чем был еще недавно. Не знаю, по какой причине он долго не играл, но вместе с Соболевым они не выглядели футболистами, способными что-то сделать.

Соболев – это вообще игрок из другой лиги. В прошлом сезоне с ним мучились, в этом. Для него большой успех, что его выпускают за «Зенит». Но для «Зенита» это минус. Он же ничего не дает команде.

Когда выходят Глушенков , Педро, сразу видно – другой уровень. Только слепой не видит и глухой не слышит, что говорят все специалисты об игре Соболева в «Зените». Я не слышал, чтобы кто-то восторгался: «Смотрите-ка, как Соболев помогает «Зениту »!» А вы слышали?» – сказал комментатор.