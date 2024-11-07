Бартон раскритиковал Роналду за рекламу Herbalife: «Это куча дерьма, и ты это знаешь. Разве у тебя недостаточно денег? Даже в «Хэппи Мил» больше питательных веществ»
Джоуи Бартон раскритиковал Криштиану Роналду за рекламу пищевых добавок.
Нападающий «Аль-Насра» выложил пост, в котором прорекламировал протеиновый коктейль Herbalife Formula 1.
На это отреагировал бывший полузащитник «Манчестер Сити» Бартон.
«Это куча дерьма, и ты это знаешь. Разве ты заработал недостаточно денег без того, чтобы поощрять детей есть это дерьмо?
Даже в «Хэппи Мил» больше питательных веществ», – написал англичанин.
Фото: x.com/Cristiano
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Джоуи Бартона
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