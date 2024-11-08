Кучеров сыграл 26:05 против «Флайерс» и забросил 11-ю шайбу в сезоне – после сольного прохода с объездом ворот. Он делит 1-е место в гонке снайперов НХЛ с Райнхартом

Никита Кучеров забросил 11-ю шайбу в сезоне НХЛ.

Форвард «Тампы » стал автором единственного гола своей команды в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией» (1:2 Б), совершив сольный проход с объездом ворот. Его признали 3-й звездой встречи.

В активе россиянина стало 23 (11+12) очка в 14 играх. Он делит лидерство в гонке снайперов лиги с Сэмом Райнхартом из «Флориды» (11 шайб в 14 играх).

Сегодня Кучеров (26:05 – рекордное время в сезоне, 3:02 – в большинстве, «+1») отметился 4 бросками в створ. Также он получил малый штраф и допустил 3 потери.