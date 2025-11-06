«Бавария» – фаворит ЛЧ после 4-го тура по версии Goal. «Арсенал» – 2-й, «ПСЖ» – 3-й, «Ливерпуль» – 4-й, «Барса» – 6-я, «Реал» – 7-й, «Карабах» – 17-й

«Бавария» – фаворит ЛЧ после 4 туров по версии Goal.

Спортивный портал Goal обновил рейтинг главных претендентов на победу в Лиге чемпионов по итогам четырех сыгранных туров в общем этапе турнира.

Первую строчку списка заняла «Бавария», обыгравшая «ПСЖ» во вторник со счетом 2:1 и лидирующая в турнирной таблице с 12 очками.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. «Бавария»;

2. «Арсенал»;

3. «ПСЖ»;

4. «Ливерпуль»;

5. «Манчестер Сити»;

6. «Барселона»;

7. «Реал»;

8. «Интер»;

9. «Галатасарай»;

10. «Ньюкасл».

«Атлетико» расположился на 12-м месте, «Челси» – на 13-м, «Боруссия» – на 14-м, «Карабах» – на 17-м, «Наполи» – на 19-м, «Ювентус» – на 22-м, «Кайрат» – на 33-м, «Аякс» – на последнем, 36-м.