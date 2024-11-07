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Алексей Миранчук, Батраков, Тюкавин, Пиняев, Чалов, Мусаев – в составе сборной России на матчи с Брунеем и Сирией

Назван окончательный состав сборной России на ноябрьский сбор.

15 ноября команда Валерия Карпина сыграет с Брунеем в Краснодаре, 19 ноября в Волгограде пройдет матч со сборной Сирии.

Вратари: Александр Максименко («Спартак»), Илья Лантратов («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники: Вячеслав Караваев, Юрий Горшков (оба – «Зенит»), Максим Осипенко («Ростов»), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА),  Илья Самошников, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Арсен Адамов («Ахмат»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).

Полузащитники: Данил Глебов («Ростов»), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Данил Пруцев («Спартак»), Никита Кривцов, Александр Черников (оба – «Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо»), Иван Обляков (ЦСКА), Андрей Мостовой («Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Федор Чалов (ПАОК).

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт РФС
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logoАрсен Адамов
logoМаксим Осипенко
logoИван Обляков
logoАлександр Черников
logoАтланта Юнайтед
logoДанил Глебов
logoИлья Самошников
logoЛечи Садулаев
logoАлександр Солдатенков
logoЮрий Горшков
logoДанил Пруцев
logoСергей Пиняев
logoСтанислав Агкацев
logoДинамо Махачкала
logoЕвгений Морозов
logoТамерлан Мусаев
logoКонстантин Тюкавин
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logoАртем Карпукас
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