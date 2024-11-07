Алексей Миранчук, Батраков, Тюкавин, Пиняев, Чалов, Мусаев – в составе сборной России на матчи с Брунеем и Сирией

Назван окончательный состав сборной России на ноябрьский сбор.

15 ноября команда Валерия Карпина сыграет с Брунеем в Краснодаре , 19 ноября в Волгограде пройдет матч со сборной Сирии .

Вратари : Александр Максименко («Спартак»), Илья Лантратов («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники : Вячеслав Караваев, Юрий Горшков (оба – «Зенит»), Максим Осипенко («Ростов»), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА), Илья Самошников, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Арсен Адамов («Ахмат»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).

Полузащитники : Данил Глебов («Ростов»), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Данил Пруцев («Спартак»), Никита Кривцов, Александр Черников (оба – «Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо»), Иван Обляков (ЦСКА), Андрей Мостовой («Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»).

Нападающие : Константин Тюкавин («Динамо»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Федор Чалов (ПАОК).