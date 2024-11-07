Алексей Миранчук, Батраков, Тюкавин, Пиняев, Чалов, Мусаев – в составе сборной России на матчи с Брунеем и Сирией
15 ноября команда Валерия Карпина сыграет с Брунеем в Краснодаре, 19 ноября в Волгограде пройдет матч со сборной Сирии.
Вратари: Александр Максименко («Спартак»), Илья Лантратов («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар»).
Защитники: Вячеслав Караваев, Юрий Горшков (оба – «Зенит»), Максим Осипенко («Ростов»), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА), Илья Самошников, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Арсен Адамов («Ахмат»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).
Полузащитники: Данил Глебов («Ростов»), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Данил Пруцев («Спартак»), Никита Кривцов, Александр Черников (оба – «Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо»), Иван Обляков (ЦСКА), Андрей Мостовой («Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»).
Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Федор Чалов (ПАОК).
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