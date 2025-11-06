«Локомотив» встретится с «Оренбургом». Железнодорожники, поддержите команду в домашнем матче против оренбуржцев!

В 15-м туре Мир РПЛ «Локомотив» принимает «Оренбург».

Матч пройдет в воскресенье, 9 ноября, в 15:15 на стадионе «РЖД Арена».

«Локо» после 14 туров расположился на пятом месте в турнирной таблице чемпионата, имея 27 очков в активе. Оренбуржцы же находятся на 14-й строчке, набрав 11 очков. Приходите поддержать красно-зеленых на стадионе!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .