Невилл об «МЮ»: «Костяк команды имеет решающее значение. Бруну, Каземиро, де Лигт и Магуайр стареют, но они должны играть лучше, чем сейчас»

Гари Невилл: костяк «МЮ» должен играть лучше, чем сейчас.

Гари Невилл раскритиковал ключевых игроков «Манчестер Юнайтед».

«Думаю, костяк команды имеет решающее значение. Когда я только пришел в «Манчестер Юнайтед», нашим костяком были Шмейхель , Брюс , Паллистер , Кин и Кантона .

Думаю, Магуайр и де Лигт должны играть намного лучше, чем сейчас. Посмотрите, какой у них опыт. Де Лигт провел множество матчей на разных уровнях, в том числе на самом высоком. Харри много играл за сборную Англии. В полузащите у Каземиро и Бруну огромный опыт.

Им не хватает опыта в атаке. Но, на мой взгляд, хотя костяк из Бруну Фернандеша , Каземиро, Магуайра и де Лигта стареет, они должны стараться играть намного лучше, чем сейчас», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» в выпуске The Overlap.