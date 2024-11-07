Дегтярев выдвинет свою кандидатуру на пост главы ОКР: «Мы должны готовиться к работе с новым руководством МОК и рассчитываем на встречное движение»

Михаил Дегтярев подтвердил, что выдвинет свою кандидатуру на пост президента ОКР.

Ранее исполком ОКР назначил выборы нового главы организации на 13 декабря. Дегтярев на данный момент возглавляет Министерство спорта РФ.

«Планирую выдвинуть свою кандидатуру на пост главы ОКР и представлю программу развития ОКР 13 декабря на Олимпийском собрании.

Президент России Владимир Владимирович Путин дал свое разрешение на участие в выборах. Для меня это большая честь и огромная ответственность.

В свете решений, принятых сегодня на заседании исполкома ОКР, хочу поблагодарить уходящего президента ОКР, четырехкратного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова за его работу. Он руководил комитетом в очень сложные времена.

Россия всегда была неотъемлемой частью олимпийского движения. Это место завоевано кровью, потом и талантом многих поколений наших выдающихся спортсменов. И хотя сейчас непростые времена, я верю, что мы сможем отстоять права наших атлетов и восстановить справедливость на международной спортивной арене.

Убежден, что для этого роль спортивных федераций в работе ОКР должна быть усилена. Каждая из них ежедневно проделывает огромную работу по развитию олимпийских видов спорта.

Кроме того, мы должны готовиться к работе с новым руководством Международного олимпийского комитета (МОК), выборы которого состоятся в марте 2025 года, и рассчитываем на встречное движение, ведь роль России в международной олимпийской семье невозможно игнорировать», – сказал Дегтярев.

Кто реально управляет нашим спортом? От помощника Путина до Дегтярева и федераций