Лига конференций. «Челси» примет «Ноа», «Фиорентина» встретится с АПОЭЛ, «Динамо» Минск против «Легии»

В Лиге конференций пройдут матчи 3-го тура.

Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 6 матчей.

«Челси » примет «Ноа», «Фиорентина » сыграет с АПОЭЛ , минское «Динамо » встретится с «Легией».

Лига конференций

3-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Лиги конференций

Таблица Лиги конференций

Статистика Лиги конференций