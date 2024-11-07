Лига конференций. «Челси» примет «Ноа», «Фиорентина» встретится с АПОЭЛ, «Динамо» Минск против «Легии»
В Лиге конференций пройдут матчи 3-го тура.
Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 6 матчей.
«Челси» примет «Ноа», «Фиорентина» сыграет с АПОЭЛ, минское «Динамо» встретится с «Легией».
Лига конференций
3-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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