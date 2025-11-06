У Гарсии перелом носа после «Брюгге». Защитник «Барсы» будет играть в маске, участие в матче с «Сельтой» под вопросом

Эрик Гарсия получил перелом носа в матче против «Брюгге» в Лиге чемпионов.

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия получил перелом носа во время матча с «Брюгге » в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов (3:3) в среду.

«Эрик Гарсия получил перелом носа. Футболисту будет изготовлена защитная маска, а его участие в ближайшем матче против «Сельты» будет зависеть от темпов восстановления», – говорится в заявлении пресс-службы каталонцев.

Следующий матч «Барселона » проведет против «Сельты» – встреча 12-го тура Ла Лиги состоится в воскресенье.

Гарсия о 3:3 с «Брюгге»: «Обидно, когда сравниваешь счет, а тебе забивают через 5 минут. «Барса» теряет мяч в опасных зонах. Мне сломали нос, кажется»