У Гарсии перелом носа после «Брюгге». Защитник «Барсы» будет играть в маске, участие в матче с «Сельтой» под вопросом
Эрик Гарсия получил перелом носа в матче против «Брюгге» в Лиге чемпионов.
Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия получил перелом носа во время матча с «Брюгге» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов (3:3) в среду.
«Эрик Гарсия получил перелом носа. Футболисту будет изготовлена защитная маска, а его участие в ближайшем матче против «Сельты» будет зависеть от темпов восстановления», – говорится в заявлении пресс-службы каталонцев.
Следующий матч «Барселона» проведет против «Сельты» – встреча 12-го тура Ла Лиги состоится в воскресенье.
Гарсия о 3:3 с «Брюгге»: «Обидно, когда сравниваешь счет, а тебе забивают через 5 минут. «Барса» теряет мяч в опасных зонах. Мне сломали нос, кажется»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт «Барселоны» в X
