  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У Гарсии перелом носа после «Брюгге». Защитник «Барсы» будет играть в маске, участие в матче с «Сельтой» под вопросом
5

У Гарсии перелом носа после «Брюгге». Защитник «Барсы» будет играть в маске, участие в матче с «Сельтой» под вопросом

Эрик Гарсия получил перелом носа в матче против «Брюгге» в Лиге чемпионов.

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия получил перелом носа во время матча с «Брюгге» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов (3:3) в среду. 

«Эрик Гарсия получил перелом носа. Футболисту будет изготовлена защитная маска, а его участие в ближайшем матче против «Сельты» будет зависеть от темпов восстановления», – говорится в заявлении пресс-службы каталонцев. 

Следующий матч «Барселона» проведет против «Сельты» – встреча 12-го тура Ла Лиги состоится в воскресенье. 

Гарсия о 3:3 с «Брюгге»: «Обидно, когда сравниваешь счет, а тебе забивают через 5 минут. «Барса» теряет мяч в опасных зонах. Мне сломали нос, кажется»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт «Барселоны» в X
logoЭрик Гарсия
logoЗдоровье
logoтравмы
logoСельта
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛа Лига
logoБарселона
logoБрюгге
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Анри о высокой линии обороны «Барсы»: «Брюгге» мог забить и больше трех, зачем самим себе создавать проблемы? Надо защищать не только мяч, но и ворота»
сегодня, 12:24
Флик после 3:3 с «Брюгге»: «Мы «Барса», не будем защищаться на своей половине и играть на контратаках, чтобы выиграть 1:0. Можно придерживаться философии, но нужно все делать лучше»
сегодня, 11:50
Гарсия о 3:3 с «Брюгге»: «Обидно, когда сравниваешь счет, а тебе забивают через 5 минут. «Барса» теряет мяч в опасных зонах. Мне сломали нос, кажется»
сегодня, 11:16
Главные новости
«Спартак» – «Локомотив». 1:0 – Ливай забил на 4-й! Онлайн-трансляция
1 минуту назадLive
Фонбет Кубок России. 1/4 финала. «Спартак» против «Локомотива»
сегодня, 15:08
У Акинфеева восемь FONBET Кубков России. А когда он выиграл самый первый?
9 минут назадТесты и игры
Роналду о Бекхэме: «У него красивое лицо, остальное нормально. Я идеален, внешность – это все вместе»
16 минут назадВидео
Рафинья про социальные высказывания спортсменов: «Миллионы слушают нас. Не можем игнорировать проблемы, несправедливость. Не вижу себя только футболистом: я человек, гражданин»
21 минуту назад
Криштиану Роналду: «Саудовская лига лучше французской и португальской. Голы в ней должны считать для «Золотого мяча». В Испании мне было легче забивать»
31 минуту назадВидео
Быстров о «Пари НН» и Шпилевском: «Ты дебил, если хочешь атакующий футбол с таким составом. Европейские клоуны приезжают и вешают нам лапшу на уши об этом»
33 минуты назадВидео
Сборная Аргентины показала форму к ЧМ-2026 – белую с широкими голубыми полосками и эмблемой победителя чемпионата мира
47 минут назадФото
«Аякс» уволил Хейтингу. У клуба 0 очков в ЛЧ и 4-е место в чемпионате Нидерландов
47 минут назад
Орлов об 1:3 с «Динамо»: «Может, «Зенит» решил, что им не надо бороться за Кубок? Но такой матч наносит серьезнейший удар по репутации футболистов и тренеров»
сегодня, 15:36
Ко всем новостям
Последние новости
Кроос об удалении Диаса за подкат против Хакими: «Это не красная. Судья должен оценивать действие, а не последствия – это грубое единоборство, но не грубый фол»
3 минуты назад
Гусев о пиве на стадионах: «В 1963-м на «Динамо» мужики могли выпить кружечку после работы. Им было можно, а сейчас – нельзя? Не приемлю аргумент о другом поколении»
5 минут назад
Захарян готов сыграть против «Эльче». Хавбек «Сосьедада» ранее досрочно завершил матч с «Атлетиком» из-за травмы
59 минут назад
Экс-арбитр Федотов о словах Семака про судей: «Свои ошибки оправдывают тем, что их засуживают. Не слышал, чтобы он сказал: «Я виноват, моя команда стоит много денег, но она не понимает, чего я от нее хочу»
сегодня, 15:06
Новый выпуск «Двойки» – с футболистом «Авангарда». Про вылет «Алании» в «Серебро» и не только
сегодня, 15:01ВидеоСпортс"
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» примет «Аль-Холуд», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Нажмой» в пятницу, «Аль-Наср» Роналду встретится с «Неомом» в субботу
сегодня, 14:56
Как «Акрон» обыграл «Ростов» в гостях – влог тольяттинцев про самое интересное в матче
сегодня, 14:40ВидеоСпортс"
Невилл об «МЮ»: «Костяк команды имеет решающее значение. Бруну, Каземиро, де Лигт и Магуайр стареют, но они должны играть лучше, чем сейчас»
сегодня, 14:30
Леонченко об интересе к Батракову: «Будем обсуждать, когда «Локомотив» получит официальное предложение. Такого сейчас нет, только далекие разговоры»
сегодня, 13:55
Инфантино пошутил о своем футбольном таланте: «Я понял, что смогу потрогать Кубок мира, только если стану президентом ФИФА»
сегодня, 13:36