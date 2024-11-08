Панарин набрал 800 очков в НХЛ – за 684 матча. Только Макдэвид, Кросби, Овечкин, Малкин и Драйзайтль были быстрее из действующих игроков

Артемий Панарин набрал 800 очков в НХЛ – за 684 матча.

Форвард «Рейнджерс » отметился результативной передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало » (1:6).

На счету 33-летнего россиянина стало 19 (9+10) очков в 12 играх в текущем сезоне.

За карьеру в рамках регулярок – 800 (274+526) баллов в 684 играх.

Только 5 действующих игроков лиги быстрее достигли отметки 800 очков – Коннор Макдэвид («Эдмонтон», за 545 матчей), Сидни Кросби («Питтсбург », 571), Александр Овечкин («Вашингтон», 658), Евгений Малкин («Питтсбург», 680) и Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 683). Панарин обошел Никиту Кучерова («Тампа», 687).

Сегодня Артемий (16:48, 5:31 – в большинстве) завершил игру с нейтральным показателем полезности. У него 1 бросок в створ и 1 мимо, а также 1 потеря.