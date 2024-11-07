Владимир Путин: «МОК под давлением извне превратился в каких-то цирковых артистов»
Владимир Путин считает, что МОК превратился в «цирковых артистов».
«Под давлением извне Международный олимпийский комитет (МОК) превратился в каких-то цирковых артистов.
Коммерциализировали олимпийское движение полностью, уничтожают его своими руками», – сказал президент России на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
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