Владимир Путин: «МОК под давлением извне превратился в каких-то цирковых артистов»

Владимир Путин считает, что МОК превратился в «цирковых артистов».

«Под давлением извне Международный олимпийский комитет (МОК ) превратился в каких-то цирковых артистов.

Коммерциализировали олимпийское движение полностью, уничтожают его своими руками», – сказал президент России на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».