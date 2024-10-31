«Ман Сити» и «Челси» вылетели из Кубка лиги, «МЮ» победил с ван Нистелроем, СКА проиграл «Локомотиву», очередная ничья «Юве», поражение Медведева, Вигго Мортенсен ругает «Реал» и другие новости

1. «Манчестер Сити» и «Челси» вылетели из Кубка лиги: «горожане» проиграли «Тоттенхэму», а лондонцы уступили «Ньюкаслу». Зато «Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер» (5:2) в первом матче без тен Хага: Бруну и Каземиро сделали по дублю, у Гарначо гол и ассист. «Арсенал» и «Ливерпуль» также выиграли.

«МЮ» встретится с «Тоттенхэмом» в 1/4 финала, «Ливерпуль» – с «Саутгемптоном», «Арсенал» – с «Кристал Пэлас».

2. КХЛ. СКА прервал серию из 7 побед подряд, уступив «Локомотиву», «Трактор» победил «Сибирь». Роман Ротенберг рассказал про рыбалку и Сергея Семака .

3. «Ювентус» не справился с «Пармой» – 2:2. Команда Мотты не побеждает 3 матча подряд и идет 4-й в Серии А с отставанием от «Наполи» в 7 очков. «Интер» разгромил «Эмполи» (3:0), Фраттези сделал дубль, Лаутаро забил.

4. Даниил Медведев уступил Алексею Попырину со счетом 4:6, 6:2, 6:7(4) во втором круге «Мастерса» в Париже, а Карен Хачанов обыграл Джованни Перрикара.

5. «Спортинг» требует у «МЮ» 5 млн евро за переход тренерского штаба Аморима и дополнительную плату за немедленное расторжение контракта с Рубеном. Сам специалист сказал , что еще ничего не решено. Пишут, что Аморим готов отпустить Каземиро, Антони, Эриксена, Линделефа в январе, а также хочет видеть в «МЮ» Инасиу, Эдвардса и Гонсалвеша из «Спортинга».

6. НХЛ. 3 очка Никиты Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Колорадо» (5:2), Михаил Сергачев набрал 1+2 против «Калгари» (5:1). Остальные результаты – здесь .

7. Хави приглашал шамана в раздевалку «Барсы», чтобы очистить ее от злых духов (ABC).

8. Ла Лига попросила RFEF перенести матч «Валенсия» – «Реал» и еще 4 встречи из-за наводнения и траура в Испании. Пишут, что игру могут перенести на 2025-й из-за плотного календаря мадридцев, а возможно, придется играть и вовсе в мае.

9. Камила Валиева за шоу Татьяны Навки зарабатывала 440 тысяч рублей , сообщил журналист Дмитрий Кузнецов.

10. Федор Чалов сделал ассист за ПАОК в Кубке Греции, а Александр Кокорин забил за «Арис» впервые за два месяца – в Кубке Кипра.

11. Роберт Левандовски – главный фаворит «Золотого мяча»-2025 по версии Goal. Ямаль – 2-й, Винисиус – 3-й, Холанд – 4-й, Мбаппе – 8-й.

12. НБА. «Кливленд» крупно обыграл «Лейкерс», «Индиана» победила «Бостон» в овертайме, «Голден Стэйт» нанес поражение «Новому Орлеану». Другие результаты – здесь .

13. «Бавария» разнесла «Майнц» в Кубке Германии – 4:0! Мусиала сделал хет-трик , Сане забил.

14. Педри – лучший молодой игрок Ла Лиги в октябре. Хавбек «Барсы» опередил Камавинга, Роке, Барриоса и Сучича.

15. В Англии футболистку-мусульманку не выпустили на поле из-за отказа играть в шортах , ссылаясь на правила FA. Лига поддержала Икру Исмаил: «Игроки могут носить одежду, не противоречащую религии».

16. «Аталанта» под песню «Дюны» «Привет с большого бодуна» анонсировала матч Серии А против «Монцы». Лидер группы Рыбин не против: «Итальянцы наши друзья. Наверное, им не перевели».

Цитаты дня.

Агуэро о «Золотом мяче»: «Родри – лучший игрок мира. Футбол для всех, а не только для «Реала»

Черданцев о работе на матче ЦСКА и «Факела»: «Получил отзывы от экспертов в виде эмодзи с большими пальцами – не средних, а больших . Не собираюсь следовать советам Карпина»

Бензема о «Золотом мяче» Родри: «Хороший игрок, но он не делает ничего, что заставило бы вас сказать «вау» . Винисиус делал это не раз. Я говорил с ним, он расстроен»

Юран готов возглавить «Спортинг» после ухода Аморима в «МЮ»: «Мне знакома Португалия, я там играл. Я знаю их менталитет, требования . Проблем не возникнет»

Степашин о том, что Тюкавин не перешел в «Зенит»: «Он родом из Архангельской области, где исстари живут особенные люди. Их тряпочкой не заманишь! Там же никогда не было крепостного права»

Доменек о «Золотом мяче»: «Реал» – очень маленький клуб, ужасное поведение . Им дали хорошее определение: «Не начинают игру, пока не знают, каким результатом она закончится»

Клопп о Рамосе: «Он не мог не знать, что травмирует Салаха, и все же сделал это. Мне этого не понять, у меня таких игроков никогда не было »

Ротенберг о 2:3: «Наши игроки обязаны забивать в пустые «с мясом и с рисом» , как говорит Юрзинов. У СКА с «Локомотивом» 6 матчей в сезоне – своя суперсерия»

Вячеслав Фетисов: «Квадроберы – ужасная история . Это не свойственно нашим культурным, историческим и человеческим понятиям – должно быть запрещено»

«Реал» заявил о неуважении, узнав, что избалованный мальчик не выиграл – неспортивно и высокомерно . Мне стыдно, хоть я и фанат этого клуба». Вигго Мортенсен о «Золотом мяче»