Слот о результатах «Ливерпуля»: «Это нелепо, невероятно. У нас никогда не будет достаточно оправданий. Но, возможно, этот клуб может справиться с этим лучше, чем кто-либо другой»

Арне Слот: ситуация с результатами «Ливерпуля» нелепа.

Главный тренер «Ливерпуля » Арне Слот высказался о ситуации с результатами команды в текущем сезоне.

22 ноября «красные» проиграли «Ноттингем Форест» со счетом 0:3 в 12-м туре АПЛ .

О матче с «Ноттингемом»

«Когда «Ноттингем Форест » в первый раз вошел в нашу штрафную благодаря стандарту, они забили гол. Нам потребовалось некоторое время, чтобы оправиться от этого. Я видел, что команда очень старается. Я показал игрокам, сколько раз они заходили в штрафную – кажется, в шесть или семь раз больше, чем «Форест».

Они защищались в своей штрафной гораздо лучше, чем мы в своей. Мы должны гораздо лучше обороняться как команда. Количество пропущенных голов в этом и прошлом сезонах сильно отличается».

О форме команды

«Это нелепо. Это невероятно. Я много раз говорил, что у нас никогда не будет достаточного количества оправданий таких выступлений. Это неожиданно для клуба, для меня и для всех.

Но, возможно, этот клуб может справиться с этой ситуацией лучше, чем кто-либо другой, и чем тяжелее становится в этом клубе, тем сильнее мы сплачиваемся», – сказал Слот.