Юран готов возглавить «Спортинг» после ухода Аморима в «МЮ»: «Мне знакома Португалия, я там играл. Я знаю их менталитет и какие там требования. Никаких проблем не возникнет»
Ранее стало известно, что главный тренер португальской команды Рубен Аморим близок к назначению в «Манчестер Юнайтед».
– Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим возглавит «Манчестер Юнайтед».
– Давайте не заглядывать вперед. Там еще «Манчестер Юнайтед» должен выплатить компенсацию «Спортингу».
– Но вы бы готовы были возглавить лиссабонский клуб, учитывая, что вам хорошо знакома Португалия?
– Во-первых, португальский язык для меня второй после русского. Во-вторых, мне знакома эта страна, я там играл, меня там знают. Я знаю их менталитет, знаю, какие там требования. Поэтому никаких проблем не возникнет. Тем более что «Спортинг» – это Лиссабон.
– С вами уже были контакты?
– Когда завершится сделка между «Манчестер Юнайтед» и «Спортингом», когда будет конкретика, тогда можно будет о чем-то говорить, – сказал бывший тренер клубов РПЛ.
Юран играл в Португалии за «Бенфику» и «Порту».
Аморим, возможно, будет руководить «МЮ» уже в матче с «Челси» в воскресенье (Бен Джейкобс)
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий