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  • Юран готов возглавить «Спортинг» после ухода Аморима в «МЮ»: «Мне знакома Португалия, я там играл. Я знаю их менталитет и какие там требования. Никаких проблем не возникнет»
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Юран готов возглавить «Спортинг» после ухода Аморима в «МЮ»: «Мне знакома Португалия, я там играл. Я знаю их менталитет и какие там требования. Никаких проблем не возникнет»

Сергей Юран заявил о готовности возглавить «Спортинг».

Ранее стало известно, что главный тренер португальской команды Рубен Аморим близок к назначению в «Манчестер Юнайтед». 

– Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим возглавит «Манчестер Юнайтед».

– Давайте не заглядывать вперед. Там еще «Манчестер Юнайтед» должен выплатить компенсацию «Спортингу».

– Но вы бы готовы были возглавить лиссабонский клуб, учитывая, что вам хорошо знакома Португалия?

– Во-первых, португальский язык для меня второй после русского. Во-вторых, мне знакома эта страна, я там играл, меня там знают. Я знаю их менталитет, знаю, какие там требования. Поэтому никаких проблем не возникнет. Тем более что «Спортинг» – это Лиссабон.

– С вами уже были контакты?

– Когда завершится сделка между «Манчестер Юнайтед» и «Спортингом», когда будет конкретика, тогда можно будет о чем-то говорить, – сказал бывший тренер клубов РПЛ.

Юран играл в Португалии за «Бенфику» и «Порту». 

Аморим, возможно, будет руководить «МЮ» уже в матче с «Челси» в воскресенье (Бен Джейкобс)

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoМанчестер Юнайтед
logoвысшая лига Португалия
logoСпортинг
logoпремьер-лига Англия
logoСергей Юран
logoРубен Аморим
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