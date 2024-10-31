Матч «Валенсии» и «Реала» могут перенести на 2025-й из-за плотного календаря мадридцев. Возможно, придется играть в мае (Relevo)

Матч «Валенсии» и «Реала» в Ла Лиге могут перенести на 2025 год.

На востоке и юге Испании прошли сильные дожди, в результате чего многие районы оказались затоплены. На данный момент известно о гибели 62 человек, в стране объявлен трехдневный траур.

Ранее Ла Лига обратилась в RFEF с просьбой перенести встречу команд в 12-м туре Ла Лиги, запланированную на 2 ноября, из-за наводнения. Запрос также распространяется на 4 других матча Ла Лиги и Сегунды.

Как сообщает Relevo, у Ла Лиги могут возникнуть проблемы с определением новой даты матча из-за плотного календаря «Реала» – помимо чемпионата и Лиги чемпионов мадридцы также примут участие в Межконтинентальном кубке ФИФА, который пройдет перед рождественской паузой. Таким образом, матч может быть сыгран до конца года лишь при сокращении количества выходных.

Кроме того, провести матч в январе возможно только при условии раннего вылета «Реала » и «Валенсии» из Кубка Испании. В случае если «Реал» пройдет далеко в Кубке и Лиге чемпионов, перенесенный матч может быть сыгран между 37-м и 38-м туром Ла Лиги – 21 или 22 мая.