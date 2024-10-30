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«Эмполи» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 20:30

«Эмполи» принимает «Интер» в матче 10-го тура Серии А.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:30 по московскому времени.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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