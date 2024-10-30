СКА прервал серию из 7 побед подряд, уступив «Локомотиву». Команда Ротенберга идет второй на Западе и на 7 очков отстает от ярославцев
СКА прервал серию из 7 побед подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Романа Ротенберга дома проиграла «Локомотиву» со счетом 2:3.
Таким образом, прервалась серия побед СКА из 7 матчей подряд.
Петербургский клуб набрал 31 очков в 22 матчах регулярного чемпионата и занимает 2-е место в таблице Западной конференции. У лидирующего «Локомотива» 38 баллов в 22 играх.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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