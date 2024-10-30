Ротенберг о 2:3: «Наши игроки обязаны забивать в пустые «с мясом и с рисом», как говорит Юрзинов. У СКА с «Локомотивом» 6 матчей в сезоне – своя суперсерия»

Роман Ротенберг высказался о поражении СКА от «Локомотива».

Петербургский клуб проиграл со счетом 2:3 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Хочу поздравить весь тренерский штаб «Локомотива » с Днем тренера, мы вместе выигрывали Олимпиаду с Игорем Никитиным , уважаем друг друга.

По игре – был хороший матч, ребята выполняли установку, план на игру. Играли против сильного соперника, много матчей против них провели. Игра кость в кость, 50 на 50 с «Локомотивом» всегда.

Понимали, что будет игра высокого уровня с большой плотностью. Хотел бы играть с таким соперником еще чаще, чтобы наши ребята развивались. Своя суперсерия с «Локомотивом» у нас, шесть матчей в сезоне.

Очень высокий уровень хоккея. Понимали, что будет агрессивная игра. Сегодня был праздник российского хоккея.

Наши пропущенные шайбы – наши ошибки. Мы отступили от нашего плана, будем еще лучше тренироваться. Мы создали много стопроцентных голевых моментов в матче против сильного соперника, значит, мы двигаемся в правильном направлении.

Наши игроки обязаны забивать в пустые ворота. В таких ситуациях надо забивать «с мясом и с рисом», как говорит Юрзинов », – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.