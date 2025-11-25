Быстров считает, что гол «Спартака» в дерби с ЦСКА забит с нарушением: «Во вратарской можно трогать вратаря? Акинфеев хочет кулаками сыграть, Дмитриев его придерживает»
Владимир Быстров считает, что гол «Спартака» в игре с ЦСКА забит с нарушением.
Владимир Быстров заявил, что Игорь Дмитриев нарушал правила на Игоре Акинфееве в моменте с голом «Спартака» в матче с ЦСКА (1:0).
– Нормальная игра? Что значит «нормальная»? Во вратарской можно трогать вратаря? Стоп. Ты его даже блокируешь. Акинфеев идет, хочет кулаками сыграть. Дмитриев его рукой придерживает – Акинфееву не вытянуть руки. Это фол?
Я объясню ситуацию. Акинфеев идет по линии. Дмитриев на первой штанге его блокирует. Это вратарская. Он не на выходе играет.
– Для тебя это фол?
– Я не увидел того повтора, который мне бы с точностью сказал, что там не было фола. Я к этому веду, – сказал бывший полузащитник сборной России в выпуске на YouTube-канале «О, Родной футбол!»
Матч обслуживала судейская бригада Сергея Карасева.
«Ливерпуль» должен уволить Слота?18334 голоса
Да
Нет, это просто трудный период
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «О, родной футбол!»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости