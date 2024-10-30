Педри – лучший молодой игрок Ла Лиги в октябре. Хавбек «Барсы» опередил Камавинга, Роке, Барриоса и Сучича

Педри признан лучшим молодым игроком месяца в Ла Лиге.

21-летний полузащитник «Барселоны» получил приз по итогам октября, опередив в голосовании Эдуардо Камавинга («Реал»), Витора Роке («Бетис »), Пабло Барриоса («Атлетико») и Луку Сучича («Реал Сосьедад»).

Награда разыгрывается среди футболистов в возрасте до 23 лет.

В октябре Педри провел 3 матча в рамках Ла Лиги и отличился одним голом. Его статистику можно найти здесь .