Педри – лучший молодой игрок Ла Лиги в октябре. Хавбек «Барсы» опередил Камавинга, Роке, Барриоса и Сучича
Педри признан лучшим молодым игроком месяца в Ла Лиге.
21-летний полузащитник «Барселоны» получил приз по итогам октября, опередив в голосовании Эдуардо Камавинга («Реал»), Витора Роке («Бетис»), Пабло Барриоса («Атлетико») и Луку Сучича («Реал Сосьедад»).
Награда разыгрывается среди футболистов в возрасте до 23 лет.
В октябре Педри провел 3 матча в рамках Ла Лиги и отличился одним голом. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Ла Лиги
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