Роман Ротенберг: «Смотрю все игры «Зенита» – лучшей команды России. С Семаком всегда на связи, беру на вооружение многие вещи. Тренеру надо каждый день учиться»

Роман Ротенберг заявил, что постоянно общается с Сергеем Семаком.

СКА проиграл «Локомотиву» (2:3) в матчей Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Сегодня на игре были Сергей Семак и Анатолий Тимощук. Смогли пообщаться? Может, Сергей Богданович дал вам какой-то совет, или вы ему?

– Я всегда на связи с тренерским штабом «Зенита», с Сергеем Бодановичем. Мы постоянно общаемся. Смотрю все игры «Зенита», мне очень интересно следить за лучшей командой России.

Беру на вооружение многие вещи и из футбола, и из других видов спорта. Главная задача тренера – надо каждый день учиться и развиваться. Только так можно стать лучше, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.