Иньеста о том, что в его «Барсе» было много низкорослых игроков: «Мы опирались на свои сильные стороны и доверяли такому типу футболистов – это сработало. Результаты подтвердили нашу правоту»

Андрес Иньеста высказался о росте игроков «Барсы» в его время.

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста поделился мыслями по поводу того, что в период его выступлений за каталонский клуб в команде было много низкорослых футболистов.

«Самое важное – это баланс. В той команде и в той сборной были не только футболисты ростом 1,70 м и весом 68 кг. Все было куда сложнее.

Ты должен понимать, какой ты игрок, знать свои сильные и слабые стороны. Если соперник выше – 1,80 м – и силен в игре на втором этаже, ты стараешься избегать лишней борьбы в воздухе, выбираешь правильную позицию, отходишь чуть дальше, чтобы получить мяч.

В футболе все сводится к пониманию того, что нужно делать и как это делать. Защитник пользуется другими инструментами, по-другому видит игру. А ты должен искать способы делать то, что у тебя получается лучше всего.

Говорили в основном о том, куда движется футбол, о физической мощи и так далее. А мы выбрали свой стиль. Мы решили опираться на то, в чем сильны, – и это сработало, потому что мы доверяли такой игре, такому типу футболистов. И результаты подтвердили, что мы были правы – именно они придают уверенность в том, что ты делаешь», – сказал Иньеста.