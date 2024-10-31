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«МЮ» сыграет с «Тоттенхэмом» в 1/4 финала Кубка лиги, «Ливерпуль» – с «Саутгемптоном», «Арсенал» – с «Кристал Пэлас»

Определились пары 1/4 финала Кубка английской лиги.

Впервые за 14 лет на этой стадии турнира сыграют только команды из АПЛ.

«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед»

«Арсенал» – «Кристал Пэлас»

«Ньюкасл» – «Брентфорд»

«Саутгемптон» – «Ливерпуль»

Матчи пройдут в декабре, на неделе, которая начнется 16-го.

Кубок английской лиги. 1/8 финала. «Ливерпуль» победил «Брайтон», «МЮ» забил 5 голов «Лестеру», «Челси» проиграл «Ньюкаслу», «Ман Сити» уступил «Тоттенхэму»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sky Sports Football
logoМанчестер Юнайтед
logoЛиверпуль
logoНьюкасл
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoКубок английской лиги
logoТоттенхэм
logoКристал Пэлас
logoСаутгемптон
logoБрентфорд
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