«МЮ» сыграет с «Тоттенхэмом» в 1/4 финала Кубка лиги, «Ливерпуль» – с «Саутгемптоном», «Арсенал» – с «Кристал Пэлас»
Определились пары 1/4 финала Кубка английской лиги.
Впервые за 14 лет на этой стадии турнира сыграют только команды из АПЛ.
«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед»
«Арсенал» – «Кристал Пэлас»
«Ньюкасл» – «Брентфорд»
«Саутгемптон» – «Ливерпуль»
Матчи пройдут в декабре, на неделе, которая начнется 16-го.
Кубок английской лиги. 1/8 финала. «Ливерпуль» победил «Брайтон», «МЮ» забил 5 голов «Лестеру», «Челси» проиграл «Ньюкаслу», «Ман Сити» уступил «Тоттенхэму»
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sky Sports Football
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