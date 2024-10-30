«Манчестер Юнайтед» – «Лестер». Онлайн-трансляция начнется в 22:45

«Манчестер Юнайтед» встречается с «Лестером» в 1/8 финала Кубка английской лиги.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:45 по московскому времени.

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