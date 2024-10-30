НБА. «Лейкерс» сыграют в гостях с «Кливлендом», «Голден Стэйт» примет «Новый Орлеан» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 11 матчей.

«Лейкерс » в гостях попытаются прервать победную серию «Кливленда », «Голден Стэйт » во второй раз за два дня примет на своей площадке «Новый Орлеан ».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.