Медведев третий год подряд проиграл во втором круге «Мастера» в Париже
Даниил Медведев во втором круге «Мастера» в Париже уступил Алексею Попырину со счетом 4:6, 6:2, 6:7(4).
Россиянин третий год подряд проиграл во втором круге этого турнира. Медведев был финалистом в 2020-м и 2021-м.
С начала 2022 года Медведев проиграл 7 из 8 решающих тай-брейков на «Мастерсах».
Опубликовано: Алёна Майорова
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