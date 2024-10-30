Медведев третий год подряд проиграл во втором круге «Мастера» в Париже

Даниил Медведев во втором круге «Мастера» в Париже уступил Алексею Попырину со счетом 4:6, 6:2, 6:7(4).

Россиянин третий год подряд проиграл во втором круге этого турнира. Медведев был финалистом в 2020-м и 2021-м.

С начала 2022 года Медведев проиграл 7 из 8 решающих тай-брейков на «Мастерсах».