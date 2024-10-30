Чалов сделал ассист за ПАОК в Кубке Греции. У форварда гол и пас в 14 матчах за клуб
Федор Чалов сделал первый голевой пас за греческий ПАОК.
Бывший нападающий ЦСКА отдал результативную передачу в матче 1/8 финала Кубка Греции «Эгалео» – ПАОК (0:3) на хавбека Шолу Шортайра, забившего второй мяч своей команды.
Таким образом, у Чалова гол и ассист в 14 матчах за клуб из города Салоники во всех турнирах.
Подробная статистика 26-летнего футболиста доступна здесь.
Следующий матч ПАОК Чалова и Оздоева проведет в чемпионате Греции на выезде против «Ламии» – игру в воскресенье, 3 ноября в 21:30 мск, смотрите в прямом эфире на Спортсе’’, комментировать будут Эльвин Керимов и Вадим Лукомский.
Опубликовал: Игорь Новиков
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