Мусиала сделал хет-трик с «Майнцем» в Кубке Германии. У хавбека «Баварии» 4 гола в Бундеслиге и ни одного в ЛЧ в этом сезоне
Джамал Мусиала сделал хет-трик в матче с «Майнцем» в Кубке Германии.
«Бавария» ведет со счетом 4:0 к началу второго тайма. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
21-летний полузащитник забил голы на 2-й и 37-й минутах матча, а также на 4-й добавленной к первому тайму минуте.
Теперь на счету Мусиалы 3 гола в Кубке и 4 в чемпионате Германии. В рамках Лиги чемпионов футболист в этом сезоне еще не забивал. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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