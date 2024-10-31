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Кучеров набрал 1+2 в матче с «Колорадо», став 1-й звездой. У него 17 очков в 10 играх

Никита Кучеров набрал 3 (1+2) очка в игре с «Колорадо» (5:2).

Форвард «Тампы» был признан первой звездой матча чемпионата НХЛ.

Всего в 10 играх сезона на счету россиянина 17 (9+8) баллов.

Сегодня за 16:36 (4:11 – в большинстве) на счету Кучерова 2 броска в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «плюс 2».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
logoТампа-Бэй
logoКолорадо
logoНХЛ
logoНикита Кучеров
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