Кучеров набрал 1+2 в матче с «Колорадо», став 1-й звездой. У него 17 очков в 10 играх

Никита Кучеров набрал 3 (1+2) очка в игре с «Колорадо» (5:2).

Форвард «Тампы » был признан первой звездой матча чемпионата НХЛ .

Всего в 10 играх сезона на счету россиянина 17 (9+8) баллов.

Сегодня за 16:36 (4:11 – в большинстве) на счету Кучерова 2 броска в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «плюс 2».