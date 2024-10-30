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Левандовски – главный фаворит «Золотого мяча»-2025 по версии Goal. Ямаль – 2-й, Винисиус – 3-й, Холанд – 4-й, Мбаппе – 8-й

Роберта Левандовского назвали фаворитом на завоевание «Золотого мяча» в 2025 году.

Спортивный интернет-портал Goal составил список главных претендентов на завоевание приза в следующем году. Польский нападающий «Барселоны» занял первое место.

Весь рейтинг выглядит так:

1. Роберт Левандовски («Барселона»);

2. Ламин Ямаль («Барселона»);

3. Винисиус Жуниор («Реал»);

4. Эрлинг ХоландМанчестер Сити»);

5. Рафинья Диас («Барселона»);

6. Харри Кейн («Бавария»);

7. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

8. Килиан Мбаппе («Реал»);

9. Педри («Барселона»);

10. Букайо Сака («Арсенал»);

11. Флориан Виртц («Байер»);

12. Коул Палмер («Челси»);

13. Кристиан Пулишич («Милан»);

14. Майкл Олисе («Бавария»);

15. Джамал Мусиала («Бавария»). 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
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logoРоберт Левандовски
logoХарри Кейн
logoМохамед Салах
logoКилиан Мбаппе
logoКристиан Пулишич
logoРафинья Диас
logoВинисиус Жуниор
logoЭрлинг Холанд
logoБукайо Сака
logoМайкл Олисе
logoПедри
logoКоул Палмер
logoДжамал Мусиала
logoФлориан Виртц
logoЛамин Ямаль
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104228 октября, 21:49
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