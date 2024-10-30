Левандовски – главный фаворит «Золотого мяча»-2025 по версии Goal. Ямаль – 2-й, Винисиус – 3-й, Холанд – 4-й, Мбаппе – 8-й

Роберта Левандовского назвали фаворитом на завоевание «Золотого мяча» в 2025 году.

Спортивный интернет-портал Goal составил список главных претендентов на завоевание приза в следующем году. Польский нападающий «Барселоны» занял первое место. Весь рейтинг выглядит так: 1. Роберт Левандовски («Барселона»); 2. Ламин Ямаль («Барселона»); 3. Винисиус Жуниор («Реал»); 4. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити »); 5. Рафинья Диас («Барселона»); 6. Харри Кейн («Бавария»); 7. Мохамед Салах («Ливерпуль»); 8. Килиан Мбаппе («Реал»); 9. Педри («Барселона»); 10. Букайо Сака («Арсенал»); 11. Флориан Виртц («Байер»); 12. Коул Палмер («Челси»); 13. Кристиан Пулишич («Милан»); 14. Майкл Олисе («Бавария»); 15. Джамал Мусиала («Бавария»).