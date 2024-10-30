Левандовски – главный фаворит «Золотого мяча»-2025 по версии Goal. Ямаль – 2-й, Винисиус – 3-й, Холанд – 4-й, Мбаппе – 8-й
Роберта Левандовского назвали фаворитом на завоевание «Золотого мяча» в 2025 году.
Спортивный интернет-портал Goal составил список главных претендентов на завоевание приза в следующем году. Польский нападающий «Барселоны» занял первое место.
Весь рейтинг выглядит так:
1. Роберт Левандовски («Барселона»);
2. Ламин Ямаль («Барселона»);
3. Винисиус Жуниор («Реал»);
4. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
5. Рафинья Диас («Барселона»);
6. Харри Кейн («Бавария»);
7. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
8. Килиан Мбаппе («Реал»);
9. Педри («Барселона»);
10. Букайо Сака («Арсенал»);
11. Флориан Виртц («Байер»);
12. Коул Палмер («Челси»);
13. Кристиан Пулишич («Милан»);
14. Майкл Олисе («Бавария»);
15. Джамал Мусиала («Бавария»).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
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