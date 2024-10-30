Клопп о Рамосе: «Он не мог не знать, что травмирует Салаха, и все же сделал это. Мне этого не понять, у меня таких игроков никогда не было»
В финале Лиги чемпионов в 2018 году Рамос в первом тайме нанес травму вингеру «Ливерпуля» Мохамеду Салаху. «Реал» выиграл со счетом 3:1.
Бывший тренер «Ливерпуля» Клопп в подкасте Тони Крооса Einfach mal Luppen поговорил с немцем об испанце.
Юрген Клопп: Он действительно хороший человек, этот мистер Рамос?
Тони Кроос: Мистер Рамос – очень хороший партнер по команде.
Юрген Клопп: Мне трудно поверить в это. Он не мой любимый игрок.
Тони Кроос: И вы не взяли бы его в свою команду?
Юрген Клопп: Я всегда думал, что мои центральные защитники достаточно хороши, чтобы не думать об этом.
Считается, что тогда он поступил умно. Но он не мог не знать, что повредит плечо Салаху, и все же он сделал это. Мне никогда не понять этого менталитета.
Мы можем пройтись по всем моим командам – у меня никогда не было таких игроков, а если они и были, я заботился о том, чтобы в какой-то момент их больше не было. Это слишком для меня.
И потом те голы, которые мы пропустили... В тот день я думал: «Что именно мы сделали не так, что все должно произойти вот так?» В тот день это все воспринималось как несправедливость.
Юрген Клопп: «Рамос поступил с Салахом безжалостно и жестоко»
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