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Степашин о том, что Тюкавин не перешел в «Зенит»: «Он родом из Архангельской области, где исстари живут особенные люди. Их тряпочкой не заманишь! Там же никогда не было крепостного права»

Сергей Степашин высказался об интересе «Зенита» к Константину Тюкавину.

– А вы были уверены, что Тюкавин летом не окажется в «Зените»?

– Скрывать не буду – борьба была. Но здесь надо отдать должное и самому Косте. Он родом из Архангельской области, где исстари живут совершенно особенные люди, которые знают себе цену. Их тряпочкой не заманишь – это архангельские парни! Там же никогда не было крепостного права.

Хотя подходы к нему были очень серьезные. Я лично несколько раз встречался с отцом Тюкавина, беседовали и с его агентом. Вот Костя и остался. А если куда-то и уйдет, то только в большой европейский клуб.

– Для вас было принципиально, чтобы он не ушел в «Зенит»?

– Конечно! А то так можно всех распродать... К тому же Костя – наш воспитанник, настоящий динамовец! Да и парень симпатичный. Женился. Дочурка появилась. Словом, все в порядке, – с улыбкой сказал член совета директоров «Динамо».

Степашин об уровне клуба для Тюкавина в Бундеслиге: «Не ниже «Байера», «Баварии», «Боруссии». Зачем команда без амбиций или скромные чемпионаты? Не вижу смысла»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoСергей Степашин
logoСпорт-Экспресс
logoКонстантин Тюкавин
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