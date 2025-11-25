Роналду дисквалифицирован на 1 матч и 2 условно за красную в матче с Ирландией. Португалец сможет сыграть в 1-м туре ЧМ – он уже пропустил игру с Арменией
Криштиану Роналду сможет принять участие в первом матче Португалии на ЧМ-2026.
ФИФА приняла решение относительно наказания Криштиану Роналду за красную карточку в квалификации чемпионата мира.
Напомним, нападающий сборной Португалии был удален с поля в матче с Ирландией (0:2) за удар локтем в спину защитнику соперника Даре О’Ши.
Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение дисквалифицировать 40-летнего футболиста на 3 матча, 2 из которых – условно. Таким образом, Роналду сможет принять участие в первом туре группового этапа ЧМ-2026 – он уже отбыл реальную дисквалификацию, пропустив игру с Арменией (9:1).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
