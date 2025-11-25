Радимов о Нгамале: «Его баба критиковала Карпина, потом Муми с ней расстался и стал выходить в старте. Теперь знает, что ему мешало – тренер и бывшая девушка»

Владислав Радимов: Нгамале стал выходить в старте, расставшись с бабой.

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о ситуации с Муми Нгамале в «Динамо».

«Нгамале – это вообще отдельная история. То его баба критикует Карпина , что тот его не выпускает. Потом Нгамале сам с этой бабой расстается, и по соцсетям ходит, что он встречается с любовницей. И тут, расставшись и поменяв тренера, он выходит в стартом составе.

Теперь знает, что ему мешало – тренер и бывшая девушка. Это хорошее пособие для тех, кто все еще сидит на скамейке – обратите внимание, что за женщина рядом с вами», – со смехом сказал Радимов.

