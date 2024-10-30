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Журналист Дмитрий Кузнецов: «Валиева за шоу Навки зарабатывала 440 тысяч. В случае с Трусовой речь может идти и о более чем 600 тысячах»

Журналист Дмитрий Кузнецов назвал гонорары Валиевой и Трусовой в шоу.

«По оценкам наших экспертов – «СЭ» опросил четырех человек, знакомых с индустрией шоу, –  гонорар за одно шоу артистки уровня Трусовой может колебаться около 500 тысяч рублей. Это оценка, а не подсмотренный контракт, хотя на деле ценник может быть и выше.

У нас есть и конкретные данные, а не инсайдерская информация – Камила Валиева за шоу Татьяны Навки зарабатывала 440 тысяч. Так что в случае с Трусовой речь может идти и о более чем 600 тысячах», – написал Кузнецов.

Возвращение Трусовой все-таки не состоится? В ее графике – только шоу

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спорт-Экспресс
logoТатьяна Навка
logoсборная России
женское катание
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoСпорт-Экспресс
logoКамила Валиева
деньги
ледовые шоу
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