Журналист Дмитрий Кузнецов: «Валиева за шоу Навки зарабатывала 440 тысяч. В случае с Трусовой речь может идти и о более чем 600 тысячах»
Журналист Дмитрий Кузнецов назвал гонорары Валиевой и Трусовой в шоу.
«По оценкам наших экспертов – «СЭ» опросил четырех человек, знакомых с индустрией шоу, – гонорар за одно шоу артистки уровня Трусовой может колебаться около 500 тысяч рублей. Это оценка, а не подсмотренный контракт, хотя на деле ценник может быть и выше.
У нас есть и конкретные данные, а не инсайдерская информация – Камила Валиева за шоу Татьяны Навки зарабатывала 440 тысяч. Так что в случае с Трусовой речь может идти и о более чем 600 тысячах», – написал Кузнецов.
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Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спорт-Экспресс
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