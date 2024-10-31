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Сергачев набрал 1+2 в матче с «Калгари», став 3-й звездой. У защитника 2+7 в 11 играх

Михаил Сергачев набрал 3 (1+2) очка в матче с «Калгари» (5:1).

Защитник «Юты» признан третьей звездой игры чемпионата НХЛ.

На 37-й минуте россиянин реализовал большинство, продлив результативную серию (2+3) до 3 матчей.

Всего в 11 играх текущего сезона на его счету 9 (2+7) баллов.

Сегодня за 22:46 – лучший показатель среди полевых игроков «Юты» (3:31 – в большинстве, 3:46 – в меньшинстве) – у Сергачева 1 бросок в створ ворот, 1 блок-шот, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 1».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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