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«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 23:15

«Тоттенхэм» принимает «Манчестер Сити» в 1/8 финала Кубка английской лиги.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:15 по московскому времени.

Календарь Кубка английской лиги

Статистика Кубка английской лиги

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Спортс’‘
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