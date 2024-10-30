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«Аталанта» под песню «Дюны» «Привет с большого бодуна» анонсировала матч Серии А против «Монцы». Лидер группы Рыбин не против: «Итальянцы наши друзья. Наверное, им не перевели»

«Аталанта» анонсировала матч Серии А песней группы «Дюна».

Сегодня «Аталанта» примет «Монцу» в рамках 10-го тура чемпионата Италии.

Этот матч клуб из Бергамо анонсировал в социальной сети видеороликом, в котором анимированные персонажи следуют за большой курицей под песню «Привет с большого бодуна» советской и российской группы «Дюна». Песня была выпущена в 1991 году.

Основатель и лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин высказался о ролике итальянской команды.

– Итальянский клуб в Tik‑Tok выложил клип под вашу песню «Привет с большого бодуна». Приятно?

– Даже не знал об этом, у меня нет Tik‑Tok. На самом деле все равно, у нас уже было такое, когда в 80‑е в Польше перепели одну из песен. Нравится итальянцам – пусть крутится, наверное, им перевод просто не сделали (улыбается).

– Требовать гонорар за использование песни будете или пусть пиарят вас?

– Ничего не буду требовать, пусть песня крутится. Итальянцы наши друзья, всегда с ними были хорошие отношения, – сказал Рыбин

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
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