«Аталанта» под песню «Дюны» «Привет с большого бодуна» анонсировала матч Серии А против «Монцы». Лидер группы Рыбин не против: «Итальянцы наши друзья. Наверное, им не перевели»

«Аталанта» анонсировала матч Серии А песней группы «Дюна».

Сегодня «Аталанта » примет «Монцу» в рамках 10-го тура чемпионата Италии.

Этот матч клуб из Бергамо анонсировал в социальной сети видеороликом, в котором анимированные персонажи следуют за большой курицей под песню «Привет с большого бодуна» советской и российской группы «Дюна». Песня была выпущена в 1991 году.

Основатель и лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин высказался о ролике итальянской команды.

– Итальянский клуб в Tik‑Tok выложил клип под вашу песню «Привет с большого бодуна». Приятно?

– Даже не знал об этом, у меня нет Tik‑Tok. На самом деле все равно, у нас уже было такое, когда в 80‑е в Польше перепели одну из песен. Нравится итальянцам – пусть крутится, наверное, им перевод просто не сделали (улыбается).

– Требовать гонорар за использование песни будете или пусть пиарят вас?

– Ничего не буду требовать, пусть песня крутится. Итальянцы наши друзья, всегда с ними были хорошие отношения, – сказал Рыбин