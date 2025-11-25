Дембеле считает, что все были рады его «Золотому мячу»: «Упорный труд окупается – и это хорошая новость для всех»
Усман Дембеле: все были рады моему «Золотому мячу».
Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле считает, что большинство людей были рады его победе на «Золотом мяче» в 2025 году.
– Из года в год «Золотой мяч» вызывает споры и жаркие дискуссии, но в этот раз почти все были рады вашей победе. Что вы чувствуете, когда видите такое единодушие?
– Да, действительно, все были рады за меня. Думаю, это во многом связано с тем, что мне пришлось пережить за свою карьеру, особенно травмы – они закалили мой характер.
Думаю, люди были рады, что я получил эту награду после стольких лет упорного труда и самопожертвования. Работа окупается – и это хорошая новость для всех, – сказал Дембеле.
«Ливерпуль» должен уволить Слота?18345 голосов
Да
Нет, это просто трудный период
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: GQ France
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости