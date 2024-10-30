Ротенберг о поражении СКА: «Когда на рыбалке нет поклевки – настроение плохое. Сегодня была поклевка, это самое главное»

Роман Ротенберг порассуждал о рыбалке, отвечая на вопрос об игре с «Локомотивом».

СКА уступил ярославскому клубу со счетом 2:3 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Почему все шайбы были забиты в первом периоде?

– Здесь надо отметить игру вратарей. Сегодня Исаев переиграл нас, во многом победа – его заслуга. Также как и нашего голкипера, который сыграл очень здорово.

– Что с Егором Заврагиным было в первом периоде, его не выбило из колеи после пропущенных шайб?

– Хоккей – командная игра. Всегда вопрос, кто дал бросить? Он не виноват в пропущенных шайбах. Важно каждому игроку иметь психологию победителя. Можно перевернуть любой матч. Вместе побеждаем – вместе проигрываем.

– Чувствовали, что «Локомотив» перестроился после первого периода?

– Мы столько игр сыграли против команд Никитина , еще в ЦСКА , что мы хорошо знаем друг друга. Любая система игры имеет право на жизнь, но нам непросто удивить этого соперника, как и им нас.

Реализация нас сегодня подвела, не забиваешь ты – забивают тебе. Может, не все это видят, но мы очень много поменяли в нашей игре, играем намного лучше, чем раньше.

– Вы говорили, что ходите на охоту всей командой. Кто «Локомотив»? Стадо бизонов, медведей?

– Сегодня была поклевка, это самое главное. Когда на рыбалке нет поклевки – настроение плохое.

– Запас прочности у вас появился с приходом опытных игроков? Стали мужицкой командой?

– В команде больше опыта, ребят, которые не раз выигрывали титулы, доказывали не на словах, что они лучшие. Это всегда укрепляет командный дух, психологию.

В спорте ты стал чемпионом, а на следующее утро должен заново начинать работать в следующем сезоне. Радует, что у ребят горят глаза, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Ротенберг о 2:3: «Наши игроки обязаны забивать в пустые «с мясом и с рисом», как говорит Юрзинов. У СКА с «Локомотивом» 6 матчей в сезоне – своя суперсерия»