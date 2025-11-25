«Лацио» покрыл красным 100 мест перед игрой с «Лечче» – каждое символизирует погибшую или пропавшую женщину: «Футбол должен быть морализаторским, нужно научить мужчин уважать женщин»

Президент «Лацио» рассказал об акции клуба в поддержку женщин.

Перед игрой против «Лечче» (2:0) президент «Лацио» Клаудио Лотито рассказал об инициативе клуба, направленной против насилия над женщинами.

«Это особый день для «Лацио»: мы оставили 100 мест, покрытых красным цветом, в знак поддержки организации, борющейся с насилием над женщинами. Каждое место символизирует пропавшую женщину, мы решили почтить их таким образом. Мы также сделали эмоциональный ролик. Футбол должен нести поучительную и морализаторскую роль.

Через такие действия мы должны научить мужчин уважать женщин. Благодаря этой инициативе мы вдохновили и другие команды.

Наши игроки вышли на поле в футболках с именами женщин, которые много для них значат. Как клуб, мы хотим привлечь внимание общества. Футбол обладает огромными возможностями для общения и сильным медиавлиянием, поэтому он обязан распространять такие важные послания», – сказал Лотито в интервью Sky Sport.