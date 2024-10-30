Аморим готов отпустить Каземиро, Антони, Эриксена, Линделефа в январе. Тренер хочет видеть в «МЮ» Инасиу, Эдвардса и Гонсалвеша из «Спортинга» (TEAMtalk)
Четыре футболиста «Манчестер Юнайтед» не входят в планы Рубена Аморима.
39-летний тренер в ближайшее время возглавит «МЮ», клуб заплатит за него «Спортингу» компенсацию в 10 млн евро.
По данным TEAMtalk, в планы Аморима не входят хавбек Кристиан Эриксен и защитник Виктор Линделеф. Их контракты рассчитаны до конца сезона, и тренер не заинтересован в продлении сотрудничества.
Оба футболиста могут уйти уже в январе, как и полузащитник Каземиро и вингер Антони. Клуб согласен с новым тренером в том, что оба бразильца играют не на уровне своих зарплат.
Кроме того, Аморим сообщил «Юнайтед», что ему интересны несколько игроков «Спортинга» – защитник Гонсалу Инасиу, а также вингеры Маркус Эдвардс и Педру Гонсалвеш.
Аморим – новый тренер «МЮ», за 10 млн евро. Его хотели многие топы АПЛ
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: TEAMtalk
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