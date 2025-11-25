Артета о матче с «Баварией» после 4:1 с «Тоттенхэмом»: «Арсенал» должен играть с таким же доминированием, агрессией и эффективностью»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета выступил на пресс-конференции перед матчем с «Баварией» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
О победе над «Тоттенхэмом» (4:1)
«Да, мы должны продолжать в том же духе и играть с таким же доминированием, агрессией и эффективностью».
О Компани
«У меня было ощущение, что Венсан будет великолепен во всем, за что бы он ни взялся».
О глубине состава
«Так и должно быть, и слава Богу, что мы улучшили состав по сравнению с предыдущими сезонами. Это непростая лига, и мы должны это осознавать».
О том, сделает ли победа над «Баварией» «Арсенал» частью «европейской элиты»
«Я не знаю, говорите ли вы об игре и стабильности, но надеюсь, что да [сделает]. Но мы никогда в своей истории не выигрывали Лигу чемпионов, а они – шесть раз», – сказал Артета.