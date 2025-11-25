Артета о матче с «Баварией» после 4:1 с «Тоттенхэмом»: «Арсенал» должен играть с таким же доминированием, агрессией и эффективностью»

Микель Артета: «Арсенал» должен продолжать доминировать.

Главный тренер «Арсенала » Микель Артета выступил на пресс-конференции перед матчем с «Баварией» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

О победе над «Тоттенхэмом» (4:1)

«Да, мы должны продолжать в том же духе и играть с таким же доминированием, агрессией и эффективностью».

О Компани

«У меня было ощущение, что Венсан будет великолепен во всем, за что бы он ни взялся».

О глубине состава

«Так и должно быть, и слава Богу, что мы улучшили состав по сравнению с предыдущими сезонами. Это непростая лига, и мы должны это осознавать».

О том, сделает ли победа над «Баварией» «Арсенал» частью «европейской элиты»

«Я не знаю, говорите ли вы об игре и стабильности, но надеюсь, что да [сделает]. Но мы никогда в своей истории не выигрывали Лигу чемпионов, а они – шесть раз», – сказал Артета.