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Бензема о «Золотом мяче» Родри: «Хороший игрок, но он не делает ничего, что заставило бы вас сказать «вау». Винисиус делал это не раз. Я говорил с ним, он расстроен»

Карим Бензема не считает, что Родри заслужил «Золотой мяч».

Лучшим футболистом мира в 2024 году по версии France Football был признан хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.

Вингер «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор занял второе место. 

«Я говорил с Винисиусом, он расстроен. И это нормально. Он заслужил выиграть «Золотой мяч».

Я ничего не имею против Родри, он хороший игрок… Но я сижу на диване, смотрю телевизор, и Родри не делает ничего, что заставило бы вас сказать «вау». Вини делал это не раз.

Я думаю, что это очень сложный момент, когда весь мир ожидает, что ты получишь «Золотой мяч», а в самом конце становится известно, что этого не будет. Винисиус – хороший парень. Он будет стараться и однажды выиграет свой «Золотой мяч», – сказал бывший игрок мадридского клуба в интервью El Chiringuito.

«Золотой мяч» Родри – феноменален

Винисиус узнал, что не берет «ЗМ», сразу после танца. Закатил вечеринку, обещал всем «Ролексы» – а остался с золотым чупа-чупсом

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Managing Madrid
logoКарим Бензема
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoРеал Мадрид
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logoЗолотой мяч
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Иттихад Джидда
logoРодри
logoВинисиус Жуниор
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