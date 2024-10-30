Бензема о «Золотом мяче» Родри: «Хороший игрок, но он не делает ничего, что заставило бы вас сказать «вау». Винисиус делал это не раз. Я говорил с ним, он расстроен»
Лучшим футболистом мира в 2024 году по версии France Football был признан хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.
Вингер «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор занял второе место.
«Я говорил с Винисиусом, он расстроен. И это нормально. Он заслужил выиграть «Золотой мяч».
Я ничего не имею против Родри, он хороший игрок… Но я сижу на диване, смотрю телевизор, и Родри не делает ничего, что заставило бы вас сказать «вау». Вини делал это не раз.
Я думаю, что это очень сложный момент, когда весь мир ожидает, что ты получишь «Золотой мяч», а в самом конце становится известно, что этого не будет. Винисиус – хороший парень. Он будет стараться и однажды выиграет свой «Золотой мяч», – сказал бывший игрок мадридского клуба в интервью El Chiringuito.
«Золотой мяч» Родри – феноменален
Винисиус узнал, что не берет «ЗМ», сразу после танца. Закатил вечеринку, обещал всем «Ролексы» – а остался с золотым чупа-чупсом
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий