Черданцев о работе на матче ЦСКА и «Факела»: «Получил отзывы от экспертов в виде эмодзи с большими пальцами – не средних, а больших. Не собираюсь следовать советам Карпина»
Георгий Черданцев заявил, что не собирается следовать советам Валерия Карпина.
Комментатор «Матч ТВ» работал на матче 13-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Факелом».
Георгий Черданцев рассказывал о действиях футболистов в начале матча, называя их по номерам.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин упрекнул комментаторов в оценочных суждениях во время трансляций.
«Я не следовал советам Валерия Георгиевича и не собираюсь. Называть номера и действия футболистов – очень скучно.
Футбольный репортаж – гораздо более разнообразная работа, чем это кому‑то представляется. Иначе можно смотреть матч с интершумом.
На свою работу получил отзывы от наших экспертов в виде эмодзи с большими пальцами. Замечу: не средних, а больших», – сказал Черданцев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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