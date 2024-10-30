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Черданцев о работе на матче ЦСКА и «Факела»: «Получил отзывы от экспертов в виде эмодзи с большими пальцами – не средних, а больших. Не собираюсь следовать советам Карпина»

Георгий Черданцев заявил, что не собирается следовать советам Валерия Карпина.

Комментатор «Матч ТВ» работал на матче 13-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Факелом».

Георгий Черданцев рассказывал о действиях футболистов в начале матча, называя их по номерам.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин упрекнул комментаторов в оценочных суждениях во время трансляций.

«Я не следовал советам Валерия Георгиевича и не собираюсь. Называть номера и действия футболистов – очень скучно.

Футбольный репортаж – гораздо более разнообразная работа, чем это кому‑то представляется. Иначе можно смотреть матч с интершумом.

На свою работу получил отзывы от наших экспертов в виде эмодзи с большими пальцами. Замечу: не средних, а больших», – сказал Черданцев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
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logoВалерий Карпин
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